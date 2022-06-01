Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama

01.06.2022 11:31
Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama

Tekirdağ'da Kapaklı Kaymakamlığı tarafından, son günlerde çocukların kaçırıldığına dair sosyal medya gruplarında yayılan asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi yönünde açıklamada bulunuldu.

Tekirdağ'da Kapaklı Kaymakamlığı tarafından, son günlerde çocukların kaçırıldığına dair sosyal medya gruplarında yayılan asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi yönünde açıklamada bulunuldu.

Kısa süre önce sosyal medyada, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi başta olmak üzere Çerkezköy, Saray ve civar ilçelerde çocukların kaçırıldığına dair asılsız haberler yayıldı. Sosyal medya sayfalarında ve gruplarında paylaşılan, "Dikkat dikkat. Kapaklı, Çerkezköy, Saray, Vize, Çorlu, Tekirdağ, Trakya bölgesinde duyurulur. Bu şahıslar çocuk kaçırıyorlar böbreklerini alıp sarıyorlar. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Kimsenin ciğeri yanmasın. Hiçbir anne üzülmesin. Dün her yerde anons yapıldı. Farklı konumlarda bulunuyorlar bilginize herkes paylaşsın" yazılarının asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

"İtibar etmesinler"

Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, sosyal medyadaki asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar edilmemesi yönünde açıklamada bulundu. Sağır, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan çocuk kaçırılma olaylarına ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Veliler arasında yayılan ve tamamen hayal ürünü olan çocuk kaçırma olayları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. - TEKİRDAĞ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması Tekirdağ'da çocuk kaçırma paylaşımları için 'gerçek dışı' açıklaması 54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı 54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kaymakamlıktan 'Çocuk kaçıran çete' söylentileriyle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement