Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını kaybetti
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçeside hükümet konağının dış cephe işini yapan bir kişi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
'nın Gemlik
ilçeside hükümet konağının dış cephe işini yapan bir kişi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, diğer işçilerin çay molası verdiği sırada meydana geldi. Kaymakamlık
binasının dış cephe işini yapan Halil Akçasu (61), dengesini kaybederek, kaymakamlık giriş kapısının yan tarafında bulunan alana düştü. Boynundan yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İşçilerde baret bulunmadığı göze çarparken, iskele etrafında ağ ve koruyucu kemerlerinde de bulunmadığı gözlerden kaçmadı. Olayla alakalı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA
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