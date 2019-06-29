Son Dakika Haberleri: Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçeside hükümet konağının dış cephe işini yapan bir kişi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçeside hükümet konağının dış cephe işini yapan bir kişi iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, diğer işçilerin çay molası verdiği sırada meydana geldi. Kaymakamlık binasının dış cephe işini yapan Halil Akçasu (61), dengesini kaybederek, kaymakamlık giriş kapısının yan tarafında bulunan alana düştü. Boynundan yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçilerde baret bulunmadığı göze çarparken, iskele etrafında ağ ve koruyucu kemerlerinde de bulunmadığı gözlerden kaçmadı. Olayla alakalı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Hükümet, İşçi, Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burhan Kuzu'dan samimi siyaset önerisi: Halkın öpücük gönderdiği vekiller lazım Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti! Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]