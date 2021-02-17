Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi - Son Dakika

Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi

17.02.2021 08:36
Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi, System.String[]

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret edip bayramlarını kutladı ve şanlı Türk bayrağı hediye etti.

Kaymakam Çelik'e ziyaretine, Belediye Başkan vekili Levent Aktay, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Gazi Gökbudak, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Doğu Dilan Hazar'da katıldı.

Kaymakam Çelik, "Tercan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. 17 Şubat 1918 tarihinin Tercan'ımız için önemi çok büyüktür. Bugün anısına esnafımıza en güzel hediyenin şanlı Türk bayrağımız olacağını düşündük. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tercanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi

Türk Bayrağı, Hisarcık, Tercan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına seçmenler ne diyor? CHP detayı dikkat çekti Ozan Kabak, Leipzig maçındaki performansıyla maçın adamı seçildi 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var         
08:28
Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı         
07:50
İstanbullular dikkat! Kar yağışı etkisini yeniden artırdı İstanbullular dikkat! Kar yağışı etkisini yeniden artırdı         
06:55
Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu         
00:51
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak         
22:15
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz         
21:56
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 08:45:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakamlıktan esnafa bayrak hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei