Son Dakika Haberleri: Kaymakamlıktan 'GezginFest Van'a izin yok
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Kaymakamlıktan 'GezginFest Van'a izin yok

1 saat önce

VAN'ın Gevaş Kaymakamlığı'nca daha önce 20- 23 Haziran'da düzenleneceği duyurulan 'GezginFest Van'a izin verilmediği açıklandı.

Kaymakamlıktan 'GezginFest Van'a izin yok, System.String[]
VAN'ın Gevaş Kaymakamlığı'nca daha önce 20- 23 Haziran'da düzenleneceği duyurulan 'GezginFest Van'a izin verilmediği açıklandı. Kaymakamlığın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamı içinde etkinlik geçirilmesi için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından organizasyona izin verilmemiştir" denildi. 
Gevaş ilçesinin  Van Gölü sahilinde, geçen yıl 7- 9 Eylül'de düzenlenen 'GezginFest Van' için bu sene de hazırlıklara önceden başlandı. Daha önce 20- 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan festival için biletler satışa sunulup, hazırlıklar sürdürülürken, Gevaş Kaymakamlığı'nca festivale izin verilmediği açıklandı. Gevaş Kaymakamlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:
"Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar ilgili firmaya iletilmesine karşın, şu ana kadar firmaya bildirilen özel güvenlik personeli miktarı sağlanamamış, özel güvenlik personelinin isim listeleri gerekli güvenlik soruşturmalarının yapılabilmesi amacıyla kendilerine bildirilen tarihe kadar ilgili kolluğa teslim edilmemiş, Trafik güvenliği açısından festival alanı çevresinde vatandaşlarımız tarafından otopark olarak kullanılması maksadıyla belirlenen yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmamış, festival alanının emniyeti için gerekli miktarda bariyer ilgili firma tarafından tedarik edilememiş, tedarik edilenlerin de ilgili tarihten bir gün önce kurulacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın sağlıklarına yönelik olası olumsuzlukların önlenmesi ve hijyenik bir ortamın oluşturulması maksadıyla ilgili firma tarafından sadece üst yapıya yönelik bir çalışma başlatılmış, altyapıya yönelik olarak bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Gevaş Kaymakamlığı olarak bölgenin tanıtıcı, turizm etkinliğini artırıcı ve ekonomik katkı sağlayıcı bu tür etkinliklerin 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da yapılması yönünde gerekli kolaylığın sağlanmasına rağmen ilgili firma üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona kaymakamlığımız tarafından izin verilmemiştir."


- Van
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:50 Kaynak: DHA
Gevaş, Van, Güncel
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