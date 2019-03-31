Kaymakamlıktan İddialara Yalanlama
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ortaya atılan 'Karakol komutanı açık oy kullanmaya zorluyor' iddialarının asılsız ve yalan olduğu belirtildi.
Diyarbakır
'ın Bismil
İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ortaya atılan 'Karakol komutanı açık oy kullanmaya zorluyor' iddialarının asılsız ve yalan olduğu belirtildi.
Bismil Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu tür iddialara kanmamaları gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Bir takım basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, ilçemiz Köprü Mahallesinde karakol komutanının köylüleri açık oy kullanmaya zorladığı ve 'Tek yere oy vereceksiniz. Gerekirse ben kullanırım' tehdidinde bulunduğu iddia edilmiştir. Söz
konusu iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Seçimler, kaymakamlığımızın aldığı tedbirler neticesinde, ilçemizin her noktasında huzur ve güven içerisinde devam etmekte olup vatandaşlarımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
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