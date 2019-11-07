Son Dakika Haberleri: Kaymakamlıktan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım
Son Dakika Güncel Kaymakamlıktan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Kaymakamlıktan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

8 saat önce

Ulaş Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi öğrenci velilerine eğitim materyallerinde kullanılmak üzere nakdi yardımda bulundu.

Kaymakamlıktan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım, System.String[]

Ulaş Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi öğrenci velilerine eğitim materyallerinde kullanılmak üzere nakdi yardımda bulundu.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucunda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ailelerine nakdi yardım yapıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mütevelli heyetimizle aldığımız karar neticesinde ilçe merkez ve köylerimizde eğitim gören 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan ilköğretim öğrencilerine bursluluk, 8. sınıfta okuyan öğrencilerimize Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 12. sınıfta okuyan öğrencilerimiz için de üniversite sınavına hazırlık seti almak, eğitim materyallerinde kullanılmak üzere ailelere nakdi yardımda bulunduk." diye konuştu.

Akköz, "Ülkemizin geleceği çocuklarımızın okumasında maddi imkansızlıklar eğitime engel olmamalıdır. Devletimiz büyüktür bilim, ilim, iman ve vatan sevgisiyle yetişen çocuklarımıza destek olmaya her zaman hazırız." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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