KAYMAKAMLIKTAN KÖY OKULLARINA 'EBRU SANATI' PROJESİ - Son Dakika
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KAYMAKAMLIKTAN KÖY OKULLARINA 'EBRU SANATI' PROJESİ

01.04.2022 10:24

BİTLİS'in Adilcevaz ilçe Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 28 köy okulundaki yaklaşık 3 bin öğretmen ve öğrenciler ebru sanatı ile buluşturuluyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçe Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 28 köy okulundaki yaklaşık 3 bin öğretmen ve öğrenciler ebru sanatı ile buluşturuluyor.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneğinin desteklediği "Köy Okullarındaki öğrenciler ebru sanatı ile buluşuyor" projesi kapsamında ilçeye bağlı 28 köydeki öğretmen ve öğrenciler ebru sanatı ile buluşturulacak. Adilcevaz Kaymakamlığının finanse ettiği ve 15 bin TL'lik malzeme alımı ile devam eden kursu, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol gönüllü olarak veriyor. İlk kurs için yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karşıyaka Köyü seçildi. Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol öğretmen ve öğrencilere kullanılan malzemeleri tanıttıktan sonra atölyelerde çeşitli motifleri kağıtlara işledi.

Hedeflerinin 3 bin öğretmen ve öğrenciyi sanatla buluşturmak olduğunu söyleyen Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, "Köy okullarımız bazı aktivitelerde şehir merkezine göre mahrum durumdalar. Bizlerde bu açığı kapatmak için böyle bir proje geliştirip, Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, STK'larımız ve belediyemizle birlikte ebru kursları verelim istedik. Öğrencilerimizde bu kursu keyifle icra ediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Bizlerde onların bu keyfine ve mutluluğuna ortak olmak için bugün buradayız. Adilcevaz ilçesine bağlı 28 köyümüzün tamamına bu projemizi uygulayacağız. Yaklaşık 3 bin öğrencimizi ebru sanatı ile buluşturacağız." dedi.

Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise, daha önceleri baston sanatçısı olarak ebru sanatını bastonlara işlediklerini, şimdi de kaymakamlığın projesine gönüllü olarak destek vererek, köy okullarındaki öğretmen ve öğrencileri ebru sanatı ile buluşturduklarını söyledi.

Birol, "Dünyada baston üzerine ebru sanatını işleyen ilk kişi benim. Şimdi de okullarda öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Herhangi bir bedel almadan Kaymakamlığımızın yaptığı projeye destek verdik. Öğrencilerimizin gözündeki o heyecanı ve aşkı gördük. Her birine fırçalar tutturarak, boyanın suyun üstündeki dansını göstermeye çalışacağız." dedi.

KAYMAKAMLIKTAN KÖY OKULLARINA 'EBRU SANATI' PROJESİ
KAYMAKAMLIKTAN KÖY OKULLARINA 'EBRU SANATI' PROJESİ
KAYMAKAMLIKTAN KÖY OKULLARINA 'EBRU SANATI' PROJESİ

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Bitlis'te 28 köy okulundaki öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor Bitlis'te 28 köy okulundaki öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor Mersin'de Kızkalesi sahiline ölü denizanaları vurmaya devam ediyor

milli eğitim bakanlığı, Türk Lirası, Adilcevaz, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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