Kaymakamlıktan Nusaybinlilere

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.

Nusaybin'e düşen havan topları nedeni ile 3 kişi şehit olmuş 24 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Nusaybin Kaymakamlığınca yapılan anonsta, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine. Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal - Abdullatif Altunkaynak/İHA)