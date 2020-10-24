Kaymakamlıktan yalnız yaşayan kadına yardım eli - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta maddi zorluklar içinde tek başına yaşayan kadının tüm ihtiyaçlarının Dulkadiroğlu Kaymakamlığınca karşılandığı bildirildi.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, maddi zorluklar içinde olduğunu iddia eden Ümmühani Üçgül'ün evinin ziyaret edildiği ve aciliyet gerektiren bir durumunun olmadığı, gerekli yardımların da yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşımız şuan normal denilebilecek bir evde uzun bir süreden beri yaşamaktadır, ayrıca evinin düzeninde hiçbir değişiklik ve olumsuz durum görülmemiştir. Eşyalarından hiçbirisi dışarıda ve açıkta değildir. Adı gecen vatandaşımız her ay Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfımızdan 805 lira engelli aylığı almaktadır. ve ayrıca yardım açısından vakfımızda A yardım kategorisinde bulunan vatandaşlarımıza iki ayda bir 600 lira nakdi yardım yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşımız vakfımızın elektrik tüketim desteği programı ile 2020 tarihinde 900 kilogram kömür yardımı yapılmıştır. Vakfımızca vatandaşımıza 2020 yılı içerisinde şuana kadar yapılan yardımlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ