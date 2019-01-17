Kaymakan Aksoy'dan Şampiyon Sporcuya Ödül

Boyabat
Kaymakamı Fatih Aksoy
, Para-Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye
şampiyonu olan Boyabat Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bekir Akgöz'ü makamında kabul ederek tebrik etti.
Kaymakam Aksoy, ziyarette, yaptığı konuşmada, Akgöz'ün elde ettiği şampiyonluğun ilçeleri adına gurur verici olduğunu söyledi.
Taekwondo sporuna karşı ön yargının son yıllarda giderek azaldığına dikkati çeken Aksoy, şunları dile getirdi:
"Şampiyon sporcumuz Bekir Akgöz'ü tebrik ediyorum. Hem Türkiye adına hem de ilçemiz adına gurur verici bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıda sporcumuzu yetiştiren kulüp başkanımız, Murat Usta
'yı, spor müdürümüz Faruk Erdem
, antrenörümüz Barış Tosun'u ve diğer emeği geçenleri tebrik ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkıp, onları yetenekleri olduğu alanlarda eğiterek çok önemli başarılara ulaşacaklarını bizlere kanıtlamış oldunuz. Sizleri tekrardan kutluyor, teşekkür ediyorum."
Aksoy, daha sonra şampiyon sporcu Bekir Akgöz'e altın hediye etti.