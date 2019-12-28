Kaymakcı: "AB Başkanlığı sivil toplumla yakın iş birliğine çok önem veriyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakcı: 'AB Başkanlığı sivil toplumla yakın iş birliğine çok önem veriyor' - Son Dakika

Kaymakcı: "AB Başkanlığı sivil toplumla yakın iş birliğine çok önem veriyor"

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde sivil toplumla yakın iş birliğine ve sivil toplumun her politika alanında katkılarına özel önem atfediyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, " Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde sivil toplumla yakın iş birliğine ve sivil toplumun her politika alanında katkılarına özel önem atfediyoruz." dedi.

Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının sivil toplum çalışmaları alanında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSS) tarafından düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurumlar Ödülü"nü almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AB Başkanlığının, sivil toplumla en yakından çalışan kamu kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde sivil toplumla yakın iş birliğine ve sivil toplumun her politika alanında katkılarına özel önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, AB Başkanlığının, bu ödülü BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden "Hedef 17: Hedefler İçin Ortaklıklar" çerçevesinde aldığına işaret ederek, "AB Başkanlığı olarak tarımdan sağlığa, engellilerden çevreye birçok alanda sivil toplum kuruluşlarımızı (STK) hem özel sektör hem de kamu ve kurumlarla bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

AB Başkanlığı tarafından STK'ların kapasitelerini geliştirmeye ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunu desteklemeye yönelik çeşitli programların uygulandığını ve bu bağlamda mali iş birliğine önem verdiklerini söyleyen Kaymakcı, "Son birkaç yılda, yüzlerce STK'ya yaklaşık 30 milyon avroluk bir katkı binden fazla projeyi gerçekleştirmeleri için sağlandı." dedi.

"Nitelikli avrokrat yetiştirilmesi için Avrupa Koleji bursu veriyoruz"

Kaymakcı, AB Başkanlığının yürüttüğü faaliyetler arasında özel sektör ve kamuyu bir araya getirme misyonu da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nitelikli avrokrat yetiştirilmesi için Avrupa Koleji bursu veriyoruz. Örneğin, Sayın Bakanımızın (Mevlüt Çavuşoğlu) bir mektubu çerçevesinde özel sektör firmalarımızdan Avrupa Kolejinde okutacağımız öğrencilere mali destek sağlamasını istedik. Geçen yıl bu sayede 11 burs elde ettik. Bu yıl yine 10 civarında burs verileceğini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. Türkiye'nin kalkınmasında, AB üyelik sürecinde çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesi anlamında gerek STK'lar gerek özel kuruluşlarla çalışmalarımız devam ediyor."

Kaymakcı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan cinsiyet eşitliği konusunda da AB Başkanlığının örnek gösterilecek kurumlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Personelinin yüzde 46'sı kadın olan ve yönetim kadrosunun da yüzde 64'ü kadın olan bir başkanlıkta görev almaktan ben son derece mutluyum. AB Başkanlığı bu konuda gerçekten iyi bir model." değerlendirmesinde bulundu.

STK'lar ve kamu arasında gerçekleştirilen projelerin sürdürülebilirliğinde, özel sektörün desteğinin önemine dikkati çeken Kaymakcı, "Bu bağlamda değişik kesimleri ortak hedeflere yönlendirme konusunda da çalışmalarımız oluyor. AB Başkanlığına verilen bu ödülün nedeni de budur." ifadesini kullandı.

Kaymakcı: AB Başkanlığı sivil toplumla yakın iş birliğine çok önem veriyor

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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