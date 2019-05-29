Kaymakcı: "AB Parlamentosundan Türkiye'nin üyelik sürecinin önünü açmasını bekliyoruz"
1 saat önce
- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu'nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu'nu Avrupa Birliği Başkanlığı'nda değerlenirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:05 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu'nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu'nu Avrupa Birliği Başkanlığı'nda değerlenirdi.(10)
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