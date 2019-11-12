Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, " Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır" dedi.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2021-2027 dönemi hazırlıkları kapsamında Ortak Çalışma Grubu ilk toplantısı Edirne'de yapıldı.

Kaymakcı ve Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova toplantıya başkanlık etti.

Kaymakcı, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bulgaristan arasında 2004 yılından bu yana sınır ötesi iş birliği programının uygulandığını anımsattı.

Programın bu dönem 30 milyon avro bütçesi olduğunu vurgulayan Kaymakcı, sınır ötesi vilayetler arasında iş birliğini geliştirmesi, kalkınmadan, turizme her anlamda iş birliğini artırılması ve ortak projeler geliştirilmesinin amaçladığını ifade etti.

Toplantının Edirne'de yapılmasını önemsediklerini belirten Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Sınır ötesi iş birliği sınırlarda gerçekleşiyor. Bir her zaman şunu söylüyoruz; Avrupa'nın sınırları ne boğaz içinde biter ne Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran, Irak ve Suriye ile olan sınırları, hem Avrupa'nın hem de NATO'nun sınırlarıdır. Dolayısıyla biz bugün sınır ötesi iş birliği olarak gördüğümüz bu programı aslında gelecekte AB'ye üye olacak, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında gerçekleştireceği bir program olarak adlandırıyoruz."

Kaymakcı, AB ile ilişkilerde yerel yönetimlerin önemli olduğunu belirterek, "AB'de kararların büyük kısmı yerel yönetimler tarafından alınıyor. Dolayısıyla tüm yerel yönetimlerimizin Edirne'den Ardahan'a kadar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dahil olmalarını önemsiyoruz. AB'ye üyelik sürecinde yerel yönetimler önemli. Bu süreçlerde daha fazla yerel yönetimin ve STK'nın katılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuk Bakan Yardımcısı Nikolova da güzel bir toplantı gerçekleştirilmesi ve sonrasında iyi iş birlikleri temennisinde bulundu.

Konferansa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan Başkonsolosu Vasil Valcev, Bulgaristan ve Türkiye AB uzmanları ve kurum temsilcileri katıldı.