Kaymakcı: "Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem Türkiye'nin hem de AB üyesi ülkelerin çıkarına olan...
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- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu'nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu'nu Avrupa Birliği Başkanlığı'nda değerlenirdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:33 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
'nın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu'nun bugün yayınlanan Türkiye
Raporu'nu Avrupa Birliği Başkanlığı'nda değerlenirdi.(3)
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