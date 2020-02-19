Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, " Türkiye'nin Balkanlarda bir istikrar oluşturan, Balkanları birbirine bağlayan, Balkanların inşasına katkıda bulunan bir ülke olduğunu bu konferansta vurguladık" dedi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Brüksel'de gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgiler verdi. Arnavutluk için Bağışçılar Konferansında Türkiye adına yapılan yardımları hatırlatan Kaymakçı, "Türkiye'nin Arnavutluk'a 16 Kasım 21019'da yaşanan depremden sonra ve önümüzdeki dönem sağlayacağı katkılara ilişkin taahhütleri anlattık. Türkiye 46.3 milyon Euro ile belki Avrupa'da en fazla yardımda bulunan ülke konumunda. Burada İtalya ve Fransa'nın da yüksek rakamları var. Ama bu ülkenin rakamları kredi şeklinde. Türkiye'nin yardımları ve önümüzdeki taahhütleri ise para ve konut şeklinde. Dolayısı ile Türkiye hibe olarak yapılan yardım ve taahhüt bakımından Avrupa'da en fazla yardımı yapan ülke konumunda" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin yapıcı istikrarcı rolünü de vurgulamış olduk"



Arnavutluk'un yaralarını hızlıca sarmasını dilediklerini dile getiren Kaymakçı, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye, depremden çok acı çekmiş bir ülke. O yüzden Türkiye yardımda ilk sırada gelen ülke oldu diyebiliriz. Bu vesile ile Türkiye'nin Balkanlarda bir istikrar oluşturan, Balkanları birbirine bağlayan, Balkanların inşasına katkıda bulunan bir ülke olduğunu bu konferansta vurguladık. Türkiye'yi Balkanlarda tehdit olarak sunan, rakip olarak gösteren anlayışlar var, AB çevrelerinde. Bu vesile ile Türkiye'nin yapıcı istikrarcı rolünü de vurgulamış olduk. Arnavutluk'a verilebilecek destek katılım müzakerelerin başlatılması. Konferans bir anlamda Arnavutluk'ta müzakerelerin başlatılması havasına büründü"



"1999'da ülkemizde ve Yunanistan'da olan depremden sonra Türkiye'nin AB sürecinde bir canlanma olmuş, Türkiye ilk defa resmi olarak aday ilan edilmişti" diyen Faruk Kaymakçı, bunun önemli bir benzerlik dile getirdi. Konferansta gerek Arnavutluk gerekse 7 potansiyel aday için en büyük desteğin AB'nin bu ülkelere üyelik perspektif sunması, bu ülkelere sahip çıkması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.



"Belçika hükümeti çok yapıcı ve samimi"



Belçika makamları ile de ikili görüşmelerde bulunduğunu belirten Faruk Kaymakçı, Belçika hükümetinin Türkiye'nin kaygılarına hak verdiğini ve ülkedeki bazı hukuki boşluklardan kaynaklanan sorunların giderilmesi adına harekete geçildiğinin kendilerine bildirildiğini, görüşmelerde Belçika'daki Türk toplumunun güncel sorunlarının da gündeme geldiğini, eğitim ve din hizmetleri konusunda iki ülke arasındaki sorunların aşılması için faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Kaymakçı, "Belçika hükümeti samimi ve PKK'nın hala terör örgütü olduğunu Belçika açısından AB Terör Örgütleri Listesi açısından PKK'nın terör örgütü olarak değerlendirilmeye devam edeceğini bu kararın PKK terör mensupları açısından muafiyet getirmeyeceğini güçlü bir şekilde teyit ettiler" dedi. Belçika'da yeni hükümet kurulmasının ardından üçlü toplantı yapılmasının önemini vurgulandığını kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, bu mekanizmanın bir an önce yeniden toplanmasının her iki taraf tarafından istendiğini dile getirdi.



Görüşmelerinin son gününde Türk ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Belçika'da yaşayan Türk Toplumu ve iş çevreleriyle de görüştü. - BRÜKSEL