Son Dakika Haberleri: Kaymaklı Belediyespor'a Kayseri'den 3 Takviye

Kaymaklı Belediyespor'a Kayseri'den 3 Takviye

11 dakika önce

Kayserili 3 oyuncu transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Kaymaklı Belediyespor ile anlaştı.

Kaymaklı Belediyespor'a Kayseri'den 3 Takviye, System.String[]
Kayserili 3 oyuncu transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Kaymaklı Belediyespor ile anlaştı.

Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Kaymaklı Belediyespor, kadrosunu Kayseri'den takviye etti. Kayseri 1. Amatör Küme şampiyonu Buğdaylıspor'un 1989 doğumlu stoperi Turan Ünlüleblebici ile birlikte Develispor'dan 1997 doğumlu genç orta saha oyuncusu Muhammet Ünal ve Enes Gençlikspor'dan 1997 doğumlu kaleci Arif Topaloğlu, yeni takımları ile sözleşme imzaladı. Üç oyuncununda lisansı çıkarken, idmanlara başladı. Turan Ünlüleblebici, bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbol ile takımının şampiyonluğunda önemli rol oynarken daha önce Himmetdede, Trabzon 3861spor ve Yavuzspor gibi takımların formasını giymişti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

Genç, Nevşehir, Kayseri, Spor
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