Kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini aldık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini aldık - Son Dakika

Kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini aldık

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi'nin başvurusu doğrultusunda coğrafi işaretle tescillenen kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle teslim alan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sırada bekleyen sekiz ürünümüz var.

Kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini aldık, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi'nin başvurusu doğrultusunda coğrafi işaretle tescillenen kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle teslim alan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sırada bekleyen sekiz ürünümüz var. Marka ve patent başvurularımız devam edecek" dedi.


Afyonkarahisar Belediyesi'nin girişimleriyle kısa bir süre önce coğrafi işaret tescili alınan 'kaymaklı ekmek kadayıfının' tescil belge töreni, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirildi. Törene, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile birlikte katılan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim aldı.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i tebrik eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, kaymaklı ekmek kadayıfının artık Afyonkarahisar'ın patentli bir ürünü olduğunu belirterek, bu patentin hem ülkemize hem de şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlamasını temenni etti. Kaymaklı ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da sofraların olmazsa olmaz lezzetlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Zeybek ise, "Böylesine önemli bir ürünümüzün patentini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afyon mutfağı olarak gerçekten damak zevkine hitap eden birçok ürünümüz var. Bunlardan sekiz tanesi sırada bekliyor. İnşallah daha da fazlası için müracaatımız olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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