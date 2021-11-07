Kaymaklı Yer Altı Şehri turistleri gizemli yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler, Nevşehir'e 20 kilometre mesafedeki Kaymaklı Yer Altı Şehri'nde farklı bir deneyim yaşayıp, binlerce yıllık tünellerde adeta zaman yolculuğuna çıkıyor.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile tanınan Kapadokya'da yerli ve yabancı konuklar, arasında gezinti yaptıkları peribacalarını sıcak hava balonları ile kuş bakışı izleyebildikleri gibi yer altı yerleşim merkezlerine de ilgi gösteriyor.

Bölgedeki ziyarete açık 9 yer altı şehrinden en çok ilgi gören Kaymaklı Yer Altı Şehri, bu yılın 10 aylık döneminde 266 binden fazla turisti ağırladı.

Kaymaklı Yer Altı Şehri'ni gezmek isteyen turistler, Hititler döneminde tüf kayaların oyulması ile yapılan tünellerden geçiyor.

İnsan boyundan alçak tünellerden aşağılara inildikçe ulaşılan katlardaki erzak depoları, su mahzenleri ve odalar, ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Turist rehberi Levent Yüce, AA muhabirine, yer altına doğru farklı büyüklüklerdeki 8 kattan oluşan yerleşim alanının 5 katının ziyarete açık olduğunu söyledi.

Kaymaklı beldesinde yer üstünde yaşamın sürdüğünü dile getiren Yüce, yer altındaysa binlerce yıl önce insanların el yordamıyla kayaları kazarak ortaya çıkardıkları, tünellerle birbirine bağlı bir yerleşim yerinin bulunmasının misafirler açısından cezbedici olduğunu vurguladı.

Sonbahar döneminde daha çok Rus ve Ukraynalı turistlerin alana geldiğini kaydeden Yüce, şöyle konuştu:

"Hititler döneminde, savaş zamanlarında sığınak olarak kullanılmış, erken dönem Hristiyanları tarafından da sonraki süreçlerde saklanmak amacıyla diğer alt bölümler yapılmış. O dönem iki farklı dünya var. Barış halindeyken yer üstündeki evlerinde yaşıyorlar ama savaş döneminde yer altı şehirlerine sığınıyorlar. Roma döneminden sonra yer altı şehirleri, sabit bir sıcaklıkta olmasından dolayı yöre halkı tarafından erzak depoları gibi kullanılmış. 1961 yılında yapılan temizlik çalışmalarının ardından 1964'te ziyarete açıldı. Burada, erzak alanları mevcut, su kuyuları ve havalandırma alanları var. İçeride ortak bir yaşamsal alan sürmüş. Alanın tamamı ziyarete açılsa gezmek yarım günü alır. Burası yer altına inşa edilmiş farklı bir dünya, ören yerlerinden ayrı bir yapısı olduğu için ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları günlük 4-5 bin kişi geliyor."

Turistler hayran kaldı

Bolivyalı turist Shaldo Alicia ise daha önce fotoğraflarını gördüğü yer altı yerleşim alanını çok merak ettiği için beldeye geldiğini belirterek, "Geçmiş dönemdeki insanların kayaları oyarak burayı imar etmiş olduğunu düşündüğümde çok ilgi çekici buluyorum. Burayı herkesin mutlaka gelip görmesi gerekir. Ülkeme döndüğümde özellikle arkadaşlarıma bu kusursuz yapıyı anlatacağım." diye konuştu.

Eskişehir'den eşiyle gelen ve yer altı şehrini gezen Adem Eski de hayal ettiğinden farklı bir manzara ile karşılaştığını ifade ederek, geçmişte yer altında insanların yaşadığı alanda dolaşıyor olmanın ilginç bir his uyandırdığını söyledi.