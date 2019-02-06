Son Dakika Haberleri: Kaymam Kadiroğlu, Trafikte "Yaya Önceliği" Uygulamasına Katıldı

Kaymam Kadiroğlu, Trafikte "Yaya Önceliği" Uygulamasına Katıldı

1 saat önce

Ilgın'da yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması başlatıldı.

Kaymam Kadiroğlu, Trafikte
Ilgın'da yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Kaplıca kavşağı ve Endüstri Meslek Lisesi önündeki yaya geçidi üzerinde araçları durdurarak sürücülere broşür verdi.

İlçe Kaymamı Fatih Kadiroğlu da katıldığı uygulamada durdurulan sürücülere projenin önemini anlatan çeşitli broşürler dağıttı.

Polis ekipleri, sürücülere, yaya geçidinden geçerken yavaşlamaları konusunda çeşitli telkinlerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:34 Kaynak: AA

Endüstri Meslek Lisesi, Kaplıca, Ilgın, Güncel
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