Kaymam Kadiroğlu, Trafikte "Yaya Önceliği" Uygulamasına Katıldı

Ilgın'da yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması başlatıldı.

Ilgın'da yaya geçitlerinin fark edilmesi, kullanılması ve yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" uygulaması başlatıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Kaplıca kavşağı ve Endüstri Meslek Lisesi önündeki yaya geçidi üzerinde araçları durdurarak sürücülere broşür verdi.



İlçe Kaymamı Fatih Kadiroğlu da katıldığı uygulamada durdurulan sürücülere projenin önemini anlatan çeşitli broşürler dağıttı.



Polis ekipleri, sürücülere, yaya geçidinden geçerken yavaşlamaları konusunda çeşitli telkinlerde bulundu.

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