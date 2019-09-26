Kaymaz, dereceye giren sporcuları ağırladı

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Avrupa ve Afrika şampiyonasında derece alan kick boksçu Ali Ataberk Gürbüzcan ve Batuhan Bayram Demir ile Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Türkiye Şampiyonasında derece alan Mersinli sporcuları kabul etti.



İlk olarak Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kickboks şampiyonasında 54 kilogramda Avrupa ikincisi ve Afrika'da yapılan Gençler ve Büyükler Dünya Kickboks Kupasında dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Ali Ataberk Gürbüzcan ile Gençler Avrupa Kickboks şampiyonasında 86 kilogramda Avrupa üçüncülüğü elde eden Batuhan Bayram Demir'i kabul etti. Sporculara Türkiye Kickboks Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mehmet Gümüştaş ve antrenörleri Kahraman Vangölü, Salih Erden ve Nasır Kandemir eşlik etti.



Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymaz, dünya ve Avrupa şampiyonalarda başarı elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamı diledi.



Kick boksçuların ardından Kaymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ercan Aldemir, tekvando antrenörleri Özlenir Boyanmş, Fatih Serçe, İbrahim Savaş Açıkgöz, Ahmet Gündüz, Mustafa Demir, Yasin Damla, Fuatcan Aldemir, Ejder Tunc ve başarılı sporcuları ağırladı. Nisan ayında Düzce'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye birinciliğinde Mersin İl karma takımları erkeklerde Türkiye birinciliği elde ederken, bayanlar ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.



Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymaz, şampiyonada başarı elde eden sporcuları tebrik etti. - MERSİN