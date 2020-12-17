"Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti - Son Dakika

"Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti

17.12.2020 11:13

"Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti Hakkari'nin tarihi yapısı bira kutusuna nakşedildi Hakkari'nin tarihi mekanı "Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna reklam yüzü olarak işlenmesi tepkilere neden oldu.

"Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti

Hakkari'nin tarihi yapısı bira kutusuna nakşedildi

HAKKARİ - Hakkari'nin tarihi mekanı "Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna reklam yüzü olarak işlenmesi tepkilere neden oldu.

Bir bira firması Türkiye'nin 81 iline ait tarihi ve turistik mekanlarını bira kutularına nakşederken Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünde bulunan ve yüz yıllarca Nakşibendi tarikatının dini mekanı olan "Kayme Saray'ına ait fotoğrafı reklam yüzü olarak kullanması tepkilere neden oldu.

Olayı iki şekilde değerlendiren Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı ve Araştırma Görevlisi Yaşar Kaplan, bunun içki reklamında kullanılmasının, insanların dini duygularını rencide ettiğini söyledi. "Kayme dergahının fotoğrafının yanlış bir anlaşılma üzerine bira kutusunun üzerine nakşedildiğini umuyorum" diyen Kaplan, "Literatürümüzde özellikle Hakkari'de Şemdinli Nehri'deki Kayme Sarayı veya Kelat Sarayı tabirleri kullanılmakta. Bu isim Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne ait bir söylem. Kurumun bu yanlışın düzeltilmesi gerekir. Kayme Sarayı bir saray değil, dergah veya tekkedir. Yani 19. yy sonlarına doğru 20. yy başlarında Nehri'ye ziyaret gerçekleştiren sofilerin, tasavvuf erbabının misafir edildiği bir yapıdır. Fakat Türkiye'de daha çok Kayme Sarayı olarak biliniyor. Ben öyle umuyorum ki bu bira firması bunun dini bir yapı olduğunu bilmeyerek bu reklamı kullanmıştır. Öyle umuyorum ki en kısa sürede bu yanlışından döner ve piyasaya sürdüğü biraları geri toplar. Bira firması Hakkari'ye ait kültürel ve turistik mekanlarını içeren simgeler kullanırsa sorun olmaz" ifadelerini kullandı.

Kayme sarayının tarihsel yapısı hakkında da açıklamalarda bulunan Kaplan, "Halk arasında Kayme dergahı olarak bilinen mekan 1909-1911 tarihleri arasında yapılan bir yapı. Bu yapının kimin tarafından yaptırıldığı daha net değil. Çünkü bazıları şeyh Muhammed Sıddık tarafından yapıldığını söylerken, bazıları da Seyyid Abdulkadir Efendi tarafından yaptırıldığını söylüyor. Her halükarda hangisi tarafından yaptırıldıysa yaptırılsın bu yapı Nehri'ye gelen misafirlerin ağırlandığı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Nehri dergahı çok geniş bir alana yayılmıştır. Hem İran'dan hem de Osmanlının değişik bölgelerinden çok sayıda sofi ve derviş orayı ziyarete geliyorlardı. Bunların misafir edilmesi, yemeklerinin verilmesi, barınma iaşe gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmış bir yapı. Zaten içerisinde büyükçe bir mutfak var. Buraya gelen misafirler hem ağırlanıyor hem de yemekleri veriliyor. Restore de edildi. Güzel bir yapı ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti
Kayme Sarayı fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti

Şemdinli, Hakkari, Türkiye, Saray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kayme Sarayı' fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yaptırımlar ben ve üç arkadaşımı ilgilendiriyor, projelerimizi değil İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 468,7 liradan işlem görüyor Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa eden Hande Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
5 gündür üst üste düşen dolar 7,76'dan işlem görüyor 5 gündür üst üste düşen dolar 7,76'dan işlem görüyor         
11:23
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı Türkiye, Sinovac ve BioNTech'ten sonra, Oxford aşısıyla ilgili girişimlere başladı         
10:52
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı İki ailenin silahlı kavgası kamerada! Jandarma tarafları zor ayırdı         
10:24
Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak Mesut Özil, 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak         
09:50
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi Öterken bayılan Denizli horozu için 25 bin lira değerinde otomobil teklif edildi         
08:46
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 12:05:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kayme Sarayı" fotoğrafının bira kutusuna işlenmesi tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei