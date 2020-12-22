Kayme Sarayı'nın resminin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu - Son Dakika

Kayme Sarayı'nın resminin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu
22.12.2020 09:57
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Kayme Sarayı'nın alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Kayme Sarayı'nın alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, "Manevi değerimize yapılan çirkin davranış ile alakalı girişimlerimiz sonucu ilgili firma, Kayme Sarayımızın görselini kullandığı reklamını durdurup, piyasadaki kutuları da geri çekecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın duyarlılığı ve girişimleri için de bütün Hakkarililer adına teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ
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