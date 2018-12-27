Kaymek, Eğitimlerini İlçelere de Taşıyor
1 saat önce
Kayseri (İha) Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, şehir merkezindeki eğitimlerini Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere kazandırılan kadın ve gençlik merkezleri ile sosyal yaşam merkezleri sayesinde ilçelere de taşıyor.
Kayseri
(İha) Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, şehir merkezindeki eğitimlerini Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere kazandırılan kadın ve gençlik merkezleri ile sosyal yaşam merkezleri sayesinde ilçelere de taşıyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Yemliha
Sosyal Yaşam Merkezi'nde yetişkinler için başlatılan "Kişisel Gelişim" seminerinin ardından, İncesu
Sosyal Yaşam Merkezi'nde de ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlanan gençler için eğitim programı hazırladı.
İncesu Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan "Etkili İletişim ve Motivasyon" eğitiminin verildiği programda öğrenciler girecekleri sınavlara nasıl motive olabileceklerini öğreniyorlar. KAYMEK eğitmenleri tarafından verilen eğitimler diğer ilçelerde de devam edecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:33 Kaynak: İHA
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