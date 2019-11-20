Son Dakika Haberleri: KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu
Son Dakika Güncel KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) personel, eğitmen ve kursiyerleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) personel, eğitmen ve kursiyerleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için KAYMEK çalışanları, eğitmenleri ve kursiyerleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan veren vatandaşlar, hayat kurtarmak için kana ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek; "Gün içerisinde birçok insanın kana ihtiyacı oluyor. Hayat kurtarmak için kan veriyorum" şeklinde konuştu.


Kan bağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 asırlık camiye tarihi ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak Gazeteci Ahmet Takan evinin önünde saldırıya uğradı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye sert tepki: İkiyüzlü tutumunun yeni bir örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]