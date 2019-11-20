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KAYMEK personel ve öğrencileri kan bağışında bulundu
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) personel, eğitmen ve kursiyerleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) personel, eğitmen ve kursiyerleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için KAYMEK çalışanları, eğitmenleri ve kursiyerleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan veren vatandaşlar, hayat kurtarmak için kana ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek; "Gün içerisinde birçok insanın kana ihtiyacı oluyor. Hayat kurtarmak için kan veriyorum" şeklinde konuştu.
Kan bağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ
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