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KAYMEK personeli ve kursiyerlerinden kan bağışı

6 saat önce

Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) personeli ve kursiyerleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

KAYMEK personeli ve kursiyerlerinden kan bağışı, System.String[]

Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) personeli ve kursiyerleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkati çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK personeli ve kursiyerleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

KAYMEK'te geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyası gün boyunca devam etti.

Kayseri, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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