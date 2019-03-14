Kaymek'ten Bağımlılık Eğitimi
30 dakika önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, hayatı olumsuz etkileyen bağımlılıklarla ilgili eğitimler vermeye başladı.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, hayatı olumsuz etkileyen bağımlılıklarla ilgili eğitimler vermeye başladı. Eğitimlerde; sigara, alkol ve uyuşturucunun yanı sıra teknoloji bağımlılığına da dikkat çekiliyor.
Özellikler çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak maksadıyla KAYMEK tarafından başlatılan bağımlılık seminerleri devam ediyor. Huzur
Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde görevli psikolojik danışmanlar tarafından verilen ve üç aydır devam eden seminerlere bugüne kadar 277 kursiyer katıldı. Bağımlılık eğitimleriyle sigara, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanıyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
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