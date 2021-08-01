KAYMEK'ten "Çocuk Şenliği" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Sümer Tesisleri'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar yarışmalar, yüz boyama etkinliği, kuru kalem çalışması ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Kuru üzüm ve süt ikram edilen etkinlikte, KAYMEK eğitmenleri, çocukları sürpriz hediyelerle mutlu etti.

KAYMEK'in bir sonraki etkinliği 7 Ağustos'ta KAYMEK TOKİ Tesisi'nde yapılacak.