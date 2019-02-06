Son Dakika Haberleri: Kaymek'ten Çölyak Semineri

Kaymek'ten Çölyak Semineri

11 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, sanat ve mesleki eğitim kurslarının yanı sıra sağlıklı bir toplum için de çalışıyor.

Kaymek'ten Çölyak Semineri, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, sanat ve mesleki eğitim kurslarının yanı sıra sağlıklı bir toplum için de çalışıyor. Bu kapsamda KAYMEK tarafından "Çölyak ve Glutensiz Hayat" konulu bir seminer gerçekleştirildi.

KAYMEK tarafından düzenlenen "Çölyak ve Glutensiz Hayat" konulu seminer Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Diyetisyen Dr. Serap Yavuz, Çölyak hastalığı ile ilgili bilgiler verdi.

Hastalığın genetiksel olduğunu ifade eden Yavuz, genetik yatkınlığın uygun çevresel koşullarla hastalığa dönüştüğünü belirtti. İnsan hayatının her döneminde bu hastalığın görülebildiğini dile getiren Serap Yavuz, belirtilerin başka hastalıklarla karıştırılması nedeniyle tanıda gecikildiğini kaydetti.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN YEMEK KURSU

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, çölyak hastaları için önemli bir çalışma daha gerçekleştiriyor. KAYMEK tarafından çölyak hastalarının yiyebileceği yemeklerin öğretileceği yemek kursu açılacak. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminer sonrası açılacak olan yemek kursuna katılmak isteyenlerin talepleri de alındı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Diyetisyen, Güncel
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