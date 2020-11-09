KAYMEK 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açtı - Son Dakika

KAYMEK 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açtı

09.11.2020 11:39
KAYMEK 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açtı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açıldı. Kurs, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kurs kontenjan kayıtları birkaç saat içerisinde doldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. uzaktan eğitim yoluyla faaliyetlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. KAYMEK, Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan deprem sonrası vatandaşları bilinçlendirmek için önemli bir çalışma daha başlattı.

KAYMEK kurslarında daha önce yüz yüze olarak verilen ilkyardım kursları, ülkemizin bir gerçeği olan ve geçtiğimiz günlerde de İzmir'de yaşanan deprem sonrasında insanlarımızı bilinçlendirmeye yönelik 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu olarak açıldı.

5 Kasım 2020 Perşembe günü başvuruları alınmaya başlanan 'İlk yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu yoğun ilgiyle karşılanırken, belli sayıda olan kurs kontenjan kayıtları birkaç saat içerisinde kursiyerler tarafından kayıtlar doldu.

Bugün başlayan 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursunun 2 hafta süreceği ve daha sonra yeni kurs tanımlaması yapılarak tekrar kayıtlar alınıp, eğitim verileceği öğrenildi. Ayrıca, kurs sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

KAYMEK UZEM'de uzaktan eğitim yoluyla LGS, YKS ve mesleki anlamda 13 branşta kurslar devam ederken, önümüzdeki günlerde geniş yelpazede farklı kurs branşlarının da halka hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. - KAYSERİ

KAYMEK 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açtı
KAYMEK 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İlk Yardım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAYMEK 'İlk Yardım ve Depremden Korunma Yöntemleri' kursu açtı - Son Dakika


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