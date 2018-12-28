Son Dakika Haberleri: Kaymek'ten Mostar'da Sergi Açılışı

Kaymek'ten Mostar'da Sergi Açılışı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, uluslararası alanda hizmet vermeye devam ediyor.

Kaymek'ten Mostar'da Sergi Açılışı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, uluslararası alanda hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in Mostar'daki kurs merkezinde sergi açılışı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile başlattığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kurmaya devam ettiği bildirildi.

Törende, aralarında Sırp, Hırvat ve Boşnakların bulunduğu 50 kursiyere sertifika verildiği ve sergide yaklaşık 120 eser yer aldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:24 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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