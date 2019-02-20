Son Dakika Haberleri: Kaymek'ten Özel Kurs

Kaymek'ten Özel Kurs

11 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, çölyak hastaları için yemek kursu açtı.

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Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, çölyak hastaları için yemek kursu açtı. Kursa, çölyak hastaları, hasta yakınları ve diyestisyenlik eğitimi alan üniversite öğrencileri katılıyor.

Sanat ve mesleki eğitimde önemli çalışmalarıyla dikkat çeken KAYMEK, çölyak hastaları için önceki hafta başlattığı seminerlerin ardından yemek kursu da açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Yolu-Erciyes Üniversitesi karşısında yapılan KAYMEK Akademi'de açılan kursa çölyak hastaları, hasta yakınları ve diyetisyenlik öğrenimi gören üniversite öğrencileri katıldı.

Çölyak hastalığına özel yemek kursunda hastaların tüketebileceği yemek çeşitleri öğretiliyor. KAYMEK Yiyecek İçecek Eğitmeni Suna Yüzer, Çölyak Mutfağı şeklinde açtıkları kurslar öncesi seminerler vererek hastalıkla ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını ve çölyak hastalarının hangi gıdaları tüketebileceği, mutfak temizliği, hijyen gibi konularda verilen seminerlerin ardından yemek kursu açtıklarını söyledi. Yüzer, açtıkları kursta kursiyerlerle glutensiz yemekler yaptıklarını kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:59 Kaynak: İHA

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