Son Dakika Haberleri: Kaymek'ten 'Robotik Kodlama Şenliği'

Kaymek'ten 'Robotik Kodlama Şenliği'

25 dakika önce

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK ilçelerde de çok başarılı çalışmalara imza atıyor.

Kaymek'ten 'Robotik Kodlama Şenliği', System.String[]
Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK ilçelerde de çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Yahyalı'ya kazandırdığı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Robotik Kodlama Şenliği gerçekleştirildi.

Yahyalı Kadın ve Gençlik merkezi'nde çocuklara ve gençlere robotik kodlama eğitim veren KAYMEK, eğitimin sonunda bir de şenlik düzenledi. Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde 'Kodla Kayseri' temasıyla yapılan Robotik Kodlama Şenliği çerçevesinde 'Neden Robotik Kodlama' konulu bir konferans da gerçekleştirildi.

KAYMEK ve TÜGVA iş birliği ile 2 gün süren şenlik kapsamında robotların, 3 boyutlu yazıcıların ve dronların bulunduğu bir sergi de açıldı. Şenlik çerçevesinde ayrıca robotik kodlama merakı olan öğretmen ve katılımcılara kodlama eğitimi verildi ve eğitimin katılanlara sertifika takdim edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Kayseri, Yahyalı, Güncel
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