KAYMEK gençlerin sırdaşı olacak - Son Dakika
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KAYMEK gençlerin sırdaşı olacak

19.04.2022 12:01
KAYMEK gençlerin sırdaşı olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi "Sırdaşın Olayım" projesini hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi "Sırdaşın Olayım" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle psikolojik her türlü soruna, whatsapp üzerinden ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü destek sağlanacak.

Proje kapsamında kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen gençlere yol gösterilecek.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde sağlanacak desteğe "0537 400 85 00" whatsapp hattı üzerinden ulaşabilecek.

KAYMEK gençlerin sırdaşı olacak
KAYMEK gençlerin sırdaşı olacak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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