Kaymek'ten Yaz Okulu
1 saat önce
Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor. Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran itibarıyla başladı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste Yaz Okulu açılacak. 8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda Değerler Eğitimi, İngilizce, Kodlama, Diksiyon, Resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.
Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran Cumartesi günü başladı. Ön kayıtlarwww.kaymekonline.com adresinden alınabiliyor. İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 9 Ağustos Cuma günü sona erecek. - KAYSERİ
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