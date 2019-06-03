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Kaymek'ten Yaz Okulu

1 saat önce

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor.

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Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açıyor. Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran itibarıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste Yaz Okulu açılacak. 8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda Değerler Eğitimi, İngilizce, Kodlama, Diksiyon, Resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.

Yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran Cumartesi günü başladı. Ön kayıtlarwww.kaymekonline.com adresinden alınabiliyor. İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 9 Ağustos Cuma günü sona erecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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