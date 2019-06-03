Son Dakika Haberleri: KAYMEK'ten yaz okulu
Son Dakika Güncel Haber

KAYMEK'ten yaz okulu

1 saat önce

Sanat ve meslek eğitim merkezi KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açacak.

KAYMEK'ten yaz okulu, System.String[]
Sanat ve meslek eğitim merkezi KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran'da başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste yaz okulu açılacak.
8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda değerler eğitimi, İngilizce, kodlama, diksiyon, resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.
İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran'da başlayıp, 9 Ağustos'ta sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:56 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı Erdoğan'dan, İstanbul seçimi için kurmaylarına önemli iki talimat Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KAYMEK'ten yaz okulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]