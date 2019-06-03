KAYMEK'ten yaz okulu

Sanat ve meslek eğitim merkezi KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran'da başladı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste yaz okulu açılacak.
8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda değerler eğitimi, İngilizce, kodlama, diksiyon, resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.
İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran'da başlayıp, 9 Ağustos'ta sona erecek.