KAYMEK, üniversite adaylarına tercih hizmeti veriyor
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KAYMEK, YKS Tercih Günleri'ni başlattı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KAYMEK, YKS Tercih Günleri'ni başlattı. KAYMEK İhtisas Merkezi'nde rehber öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine ücretsiz tercih hizmeti veriliyor.
23 Temmuz'da başlayan ve 29 Temmuz'a kadar sürecek olan yüksek öğretim kurumları tercih işlemleri için KAYMEK önemli bir hizmet vermeye başladı. Tercih süresi içerisinde Devlet Hastanesi
yanında bulunan KAYMEK İhtisas Merkezi'nde rehber öğretmenler ile tercih desteği veriliyor. Üniversite adayları ve ailelerine tercih ve meslek danışmanlığı yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin tercihlerini kolay ve isabetli yapmaları için tavsiyelerde bulunuyorlar. KAYMEK İhtisas Merkezi'ndeki tercih hizmeti 08.00-17.00 saatleri arasında ve ücretsiz veriliyor. - KAYSERİ
Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis! "Babam yaşındasın, utanmıyor musun?" Doğal Yaşam Parkında bir kartalın yılanı yeme anları kameraya yansıdı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü Uzmanlar uyardı: Metro ve Marmaray'da maske takın