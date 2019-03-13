Son Dakika Haberleri: Kaymek Ürünlerine Mardin'de Büyük İlgi

Kaymek Ürünlerine Mardin'de Büyük İlgi

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Öğren Kazan Üret Kazan' Projesi kapsamında düzenlenen Üreten Kadın Festivali'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları da katıldı.

Kaymek Ürünlerine Mardin'de Büyük İlgi, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Öğren Kazan Üret Kazan' Projesi kapsamında düzenlenen Üreten Kadın Festivali'ne Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları da katıldı. Festivaldeki KAYMEK standına büyük ilgi gösterildi.

KAYMEK'in de katıldığı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde binlerce çeşit ürün sergilendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen etkinlikte 23 ilden gelen, toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın dernekleri ve eğitim merkezleri stant açtı. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından açılan stantta sergilenen el emeği göz nuru ürünler Mardin halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman'a Kayseri standını ziyaretlerinde KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan tarafından çini tabak takdim edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

Kayseri, Mardin, Güncel
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