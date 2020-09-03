KAYMEK, uzaktan eğitimi hayata geçirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim merkezi) birimini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim modeli, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ tarafından bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla uygulanacak.

Zaman ve mekanı ortadan kaldıran uzaktan eğitim ile öğrenciler ve kursiyerler istedikleri ortamda tablet, cep telefonu ve bilgisayarlarıyla ihtiyaçları olan derslere canlı (online) olarak ve videolar aracılığıyla ulaşabilecekler.

Senkron (canlı) ve asenkron (video) yöntemle derslere katılabilecek öğrenci ve kursiyerler ayrıca etüt ve deneme sınavları sayesinde de kendilerini geliştirebilecekler.

KAYMEK UZEM uzaktan eğitim faaliyetlerine LGS (Liselere Geçiş Sistemi), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kursları ile başlayacak, daha sonra sanat ve mesleki alanda da birçok kursla vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.