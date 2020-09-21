KAYMEK UZEM eğitime başladı - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM'de eğitime başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de ilk kez bir belediye bünyesinde hayata geçirilen ve üniversite adayları ile liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik uzaktan eğitimi amaçlayan KAYMEK UZEM'de ilk ders zilini çalarak, ilk dersi verdi. Uzaktan eğitim ile öğrenciler ve kursiyerlerle derse giren Başkan Büyükkılıç, "KAYMEK olarak, uzaktan eğitimi önemsiyor, gelişmeleri göz ardı etmiyor ve teknolojiyi takip ederek, sizlerle bu çalışmaları sürdürmek amacıyla uzaktan eğitim derslerinizi başlatmış oluyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilen KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) birimini hayata geçirdi. KAYMEK UZEM'in dersleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilk ders zili ve ilk dersiyle başladı. KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) sistemi ile öğrencilerine ve kursiyerlerine kaliteli eğitimi "güven" ortamı içerisinde vermeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Sevgili öğrencilerimiz her şeyden önce 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar ile bu eğitim-öğretim yılı pandemi sürecine uygun bir şekilde kendi kuralları çerçevesinde başlatıldı. Biz de KAYMEK olarak, uzaktan eğitimi önemseyen, gelişmeleri göz ardı etmeyen anlayış içerisinde sizlerle bu çalışmaları sürdürmek amacıyla uzaktan eğitim anlayışı içerisinde derslerinizi başlatmış oluyoruz. Gönlümüz sizlerle birlikte olmayı, yüz yüze, daha önceki dönemlerde olduğu gibi birlikte olmayı arzu eder. Yaklaşık 6 aydır, yüz yüze eğitimden uzaktasınız. Milli Eğitimimizin yapmış olduğu EBA uygulamalarında gibi bizlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, KAYMEK bünyesinde KAYMEK UZEM adı altında uzaktan eğitim ile sizlerle birlikte olup, sizlere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu süreç içerisinde takdir edersiniz ki YKS ve LGS konusunda çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık bin 200 civarında bizim kayıtlı öğrencimiz mevcut bulunuyor. 20 civarı öğretmenimiz vasıtasıyla sizlere dersler verilecek. Sizleri önemsiyoruz, sizleri göz ardı etmiyoruz."

Başkan Büyükkılıç, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını eğitim alanında da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, salgın mücadele kapsamında uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi. - KAYSERİ