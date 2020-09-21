KAYMEK UZEM eğitime başladı - Son Dakika

KAYMEK UZEM eğitime başladı

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM'de eğitime başladı.

KAYMEK UZEM eğitime başladı, System.String[]

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM'de eğitime başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de ilk kez bir belediye bünyesinde hayata geçirilen ve üniversite adayları ile liselere geçiş sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik uzaktan eğitimi amaçlayan KAYMEK UZEM'de ilk ders zilini çalarak, ilk dersi verdi. Uzaktan eğitim ile öğrenciler ve kursiyerlerle derse giren Başkan Büyükkılıç, "KAYMEK olarak, uzaktan eğitimi önemsiyor, gelişmeleri göz ardı etmiyor ve teknolojiyi takip ederek, sizlerle bu çalışmaları sürdürmek amacıyla uzaktan eğitim derslerinizi başlatmış oluyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilen KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) birimini hayata geçirdi. KAYMEK UZEM'in dersleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilk ders zili ve ilk dersiyle başladı. KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) sistemi ile öğrencilerine ve kursiyerlerine kaliteli eğitimi "güven" ortamı içerisinde vermeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Sevgili öğrencilerimiz her şeyden önce 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar ile bu eğitim-öğretim yılı pandemi sürecine uygun bir şekilde kendi kuralları çerçevesinde başlatıldı. Biz de KAYMEK olarak, uzaktan eğitimi önemseyen, gelişmeleri göz ardı etmeyen anlayış içerisinde sizlerle bu çalışmaları sürdürmek amacıyla uzaktan eğitim anlayışı içerisinde derslerinizi başlatmış oluyoruz. Gönlümüz sizlerle birlikte olmayı, yüz yüze, daha önceki dönemlerde olduğu gibi birlikte olmayı arzu eder. Yaklaşık 6 aydır, yüz yüze eğitimden uzaktasınız. Milli Eğitimimizin yapmış olduğu EBA uygulamalarında gibi bizlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, KAYMEK bünyesinde KAYMEK UZEM adı altında uzaktan eğitim ile sizlerle birlikte olup, sizlere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu süreç içerisinde takdir edersiniz ki YKS ve LGS konusunda çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık bin 200 civarında bizim kayıtlı öğrencimiz mevcut bulunuyor. 20 civarı öğretmenimiz vasıtasıyla sizlere dersler verilecek. Sizleri önemsiyoruz, sizleri göz ardı etmiyoruz."

Başkan Büyükkılıç, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını eğitim alanında da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, salgın mücadele kapsamında uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAYMEK UZEM eğitime başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, hayatını kaybetti Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 22:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYMEK UZEM eğitime başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei