8-14 yaş yaz okulunda Kur'an-ı Kerim, akıl oyunları, el sanatları, Türk İslam bilginleri tarih okumaları, robotik kodlama gibi branşların yanında sinema, bilim merkezi gezisi, doğa yürüyüşü, kültür gezisi, buz pateni, yüzme, seminer gibi etkinlikler de yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Gençlik Merkezleri yaz tatilinde 8-14 yaş yaz okulu, LGS- YKS ön hazırlık kursları verirken, sanat ve mesleki eğitim kurslarında ise 43 branşta faaliyet yürütecek.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlik, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYMEK yaz kursları kayıtları sürüyor - Son Dakika

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