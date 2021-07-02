Üye Girişi
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor - Son Dakika

KAYMEK Yaz Okulu açılıyor

02.07.2021 12:06
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)'in şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan tesislerinde 5 Temmuz Pazartesi günü Yaz Okulu başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)'in şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan tesislerinde 5 Temmuz Pazartesi günü Yaz Okulu başlıyor. Bu kapsamda tüm tesislerde korona virüs tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kurallarına uygun sınıflarda gerekli hassasiyet gösterilerek yüz yüze eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'deki öğrencilerin akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. 25 farklı alanda 81 branşta kurs açacak. KAYMEK Yaz Okulu, 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 28 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulunda; Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Din Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Gazetecilik, Grafik ve Fotoğraf, Giyim Üretim Teknolojileri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hukuk, Kişisel Gelişim, Kuyumculuk Teknolojisi, Muhasebe Finansman, Sanat ve Tasarım, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Seramik ve Cam Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Yabancı Diller gibi birçok farklı alanda yetişkinler için kurs düzenlenecek. Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için sergiler, yarışmalar ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinlikler de yer alacak. KAYMEK Yaz Okulları kapsamında Gençlik Merkezleri ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde 8. sınıf ve 12. sınıflara geçmiş olan öğrencilere sınava hazırlık için müfredata uygun bir şekilde Türkçe ve Matematik dersleri verilecek. Öte yandan 8-14 yaş grubundaki gençlere Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi verilerek milli ve manevi yönden güçlü, vatan, millet ve tarih şuuru gelişmiş, topluma faydalı, erdemli bireyler yetiştirilecek. 8-14 yaş grubundaki gençlere, Tarih Okumaları, Türk İslam Bilginleri, Eğlenceli Fen Deneyleri dersleri her hafta sunularak motivasyona dayalı öğrenim gerçekleştirmeleri sağlanacak. Ayrıca LGS, YKS hazırlık kurslarında ve 8-14 yaş grubu kurslarında KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde eğitim görecek olan bütün öğrencilere her hafta bir etkinlik yapılarak, onların renkli ve verimli bir yaz geçirmeleri sağlanacak.

Bilim Merkezi gezisi ile öğrenciler bilime ve bilimsel gelişmelere ilgi duyacak. Doğa yürüyüşü ile ekolojik denge, doğal yaşam ve doğanın insan dahil bütün canlılar için önemi kavratılarak öğrencilerin doğaya sahip çıkması sağlanacak. Sinema etkinliği ile keyifli vakit geçirecek olan öğrenciler, seçilmiş olan özel filmler ile iyiye, güzele ve doğruya yönlendirilecek. Kültür Gezisi ile tarihini, kökünü, kültürünü tanıyacak ve bu doğrultuda yaşayacak olan öğrenciler, buz pateni, yüzme etkinlikleri ve kurulacak olan portatif oyun alanları ile hem eğlenecek hem de derslere motive olacak. Kişisel Gelişim, Sanatsal ve Mesleki eğitim çerçevesinde, LGS hazırlık ile 8-14 yaş grubundaki öğrencilere Taş Boyama, Ahşap Boyama, Kukla Yapımı, Bebek Yapımı ve Fen Deneyleri dersleri verilerek onların sanatsal ve psikomotor gelişimleri desteklenecek. KAYMEK, İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Müftülükleri ile işbirliği içerisinde Yaz Okulu faaliyetlerini yürütecek. Öğrencilerin sadece eğitim hayatına değil kişisel gelişimlerine ve toplumsal faydaya da önem veren KAYMEK, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde düzenleyeceği seminerlerle gençlerin hayatına yön verecek. Temizlik ve sağlık alanındaki sorumlulukların öğrencilerimize aktarılması ve sağlıklı nesiller için Kızılay Toplum Merkezi tarafından öğrencilere Hijyen Semineri, Yeşilay tarafından Sigara ile Mücadele Semineri, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Semineri verilecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile işbirliği çerçevesinde öğrencilere "Değerler Eğitimi" konulu seminerler düzenlenecek.

Spor A.Ş. nin vereceği diyetisyen desteğiyle Sağlıklı Yaşam Seminerleri düzenlenecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, olası yangınların sebepleri ve yangına karşı alınması gereken önlemlere yönelik Yangın Önleme ve Söndürme Tatbikatları yapacak. - KAYSERİ

KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KAYMEK Yaz Okulu açılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Necati Ateş'ten Eskişehirspor'a veryansın: Haciz başlatırdım ama adamlık nedir bilsinler 13:41 Necati Ateş'ten Eskişehirspor'a veryansın: Haciz başlatırdım ama adamlık nedir bilsinler Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar 13:03 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir 11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir

Son Dakika Haberleri
13:41 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım         
13:02
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 13:52:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAYMEK Yaz Okulu açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement