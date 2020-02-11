KAYMEK yeni dönem kayıtları başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanat ve mesleki eğitim çalışmaları yürüten Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) yeni dönem için kayıt almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK'te yeni dönemde 13 farklı merkezde, 81 branşta sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek.

Spor salonu, yüzme havuzu ve oyun alanlarının da bulunduğu ilçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde de 15 tesiste, 42 branşta 1869 kişiye kurs hizmeti veriliyor.

Akademik dersler, değerler eğitimi, deneme sınavları, bağlama ve gitar kursları, akıl oyunları, futbol turnuvaları gibi etkinliklerle öğrencilerin desteklendiği Genç KAYMEK'te ise 11 tesiste 5 bin 818 öğrenciye eğitim veriliyor.

Kurslar için ön kayıt işlemleri "www.kaymekonline.com.tr" internet adresinden yapılacak.