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KAYMOS'tan ağaç dikme seferberliği

6 saat önce

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 30 bin fidanı toprakla buluşturacak.

KAYMOS'tan ağaç dikme seferberliği, System.String[]

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) 30 bin fidanı toprakla buluşturacak.

KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl "Doğaya saygı sektöre katkı" sloganıyla ağaç dikme kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Üyelerinin desteğiyle 30 bin fidan dikmeyi planladıklarını ifade eden Yalçın, "Yeşil bir Kayseri, yeşil bir Türkiye" amacıyla yola çıktıklarını vurguladı.

Yalçın "Bizim kampanyamız Cumhurbaşkanımızın da 11 milyon fidan kampanyasına denk geldi. Orman Bölge müdürlüğümüzün desteğiyle fidanları Kızık Mahallesi arazisine dikeceğiz." diye konuştu.

Mehmet Yalçın, Murat Erat, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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