Son Dakika Haberleri: Kaynağı bilinmeyen petrol sızıntısı Brezilya sahiline vurdu
Son Dakika Dünya Kaynağı bilinmeyen petrol sızıntısı Brezilya sahiline vurdu

Kaynağı bilinmeyen petrol sızıntısı Brezilya sahiline vurdu

1 saat önce

Bir aydan uzun bir süredir Brezilya sahillerine vuran gizemli petrol tortusu bu defa ünlü turizm merkezlerinden biri olan Parnambuco eyaletindeki Porto de Galinhas plajında görüldü.

">

Bir aydan uzun bir süredir Brezilya sahillerine vuran gizemli petrol tortusu bu defa ünlü turizm merkezlerinden biri olan Parnambuco eyaletindeki Porto de Galinhas plajında görüldü

Kaynağı bilinmeyen petrol sızıntısı Brezilya sahiline vurdu

Brezilya, Porto, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı
Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz ABD-YPG ilişkisi bir kez daha gün yüzüne çıktı: ABD askerleri YPG armasıyla poz verdi Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den Merkel'i sarsan itiraf: Erdoğan bizi uyarmıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 22:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaynağı bilinmeyen petrol sızıntısı Brezilya sahiline vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]