Kaynağı bilinmeyen petrol sızıntısı Brezilya sahiline vurdu
1 saat önce
Bir aydan uzun bir süredir Brezilya sahillerine vuran gizemli petrol tortusu bu defa ünlü turizm merkezlerinden biri olan Parnambuco eyaletindeki Porto de Galinhas plajında görüldü.
Bir aydan uzun bir süredir Brezilya sahillerine vuran gizemli petrol tortusu bu defa ünlü turizm merkezlerinden biri olan Parnambuco eyaletindeki Porto de Galinhas plajında görüldü
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:42
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