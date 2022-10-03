Yeni teknolojiyle üretilen geri dönüşüm toplama aracı Kocasinan'da iş başı yaptı - Son Dakika
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Yeni teknolojiyle üretilen geri dönüşüm toplama aracı Kocasinan'da iş başı yaptı

03.10.2022 14:16
Yeni teknolojiyle üretilen geri dönüşüm toplama aracı Kocasinan'da iş başı yaptı

Kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm toplama aracı, Kocasinan Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı.

Kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm toplama aracı, Kocasinan Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşümle örnek olan Kocasinan Belediyesi yeni teknolojiyle üretilen dönüşüm malzemesi toplama aracıyla yine bir ilke imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "Hatırlanacağı üzere 2020 yılında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni teknolojiyle üretilen geri dönüşüm toplama aracı Kocasinan'da iş başı yaptı - Son Dakika

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