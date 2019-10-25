Son Dakika Haberleri: Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı
Son Dakika Güncel Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı

Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı

1 saat önce

Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesinde meydana gelen su azalması sonrasında harekete geçen MASKİ ekipleri, doğal kaynak suyunun çıkış noktasında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı, System.String[]

Hattan çıkarılan kunduz (ağaç kökü) sonrasında suyun verimi arttı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi'nde kaynak başında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışması yapılan içme suyu hattından halk arasında kunduz diye bilinen ağaç kökü çıkarıldı. Hattan çıkarılan kunduz sonrasında suyun verimi arttı.

"CENGİZ BAŞKANIMIZIN DEĞERİ PAHA BİÇİLMEZ"

Başlıoğlu Mahalle Muhtarı Tuncay Biçer, "Mahallemizde bulunan kaynak başında yapılan bakım onarım ve temizlik sayesinde su verimliliği arttı. Ben MASKİ'den çok memnunum. Ekipler, ilgili ve hizmeti en iyi şekilde getirmenin gayreti içindeler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün değeri paha biçilmez. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:02 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul'da su için kritik 2 ay
İstanbul için çanlar çalıyor! 176 günlük su stoku kaldı İsmi değişen Boydak Holding'in yeni logosu, sosyal medyada FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzetildi Erkek çocuklarını öpüştüren fenomen Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddiası Twitter'a damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 15:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]