Kaynak Holding yöneticilerinin davasında 3 sanığa tahliye

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerinin arasında bulunduğu 34'ü firari, 7'si tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, 3 tutuklu sanığın elektronik kelepçe takılarak tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda mahkeme heyeti, sanıklar Ali Ayhan Çetintaş, Hasan Kahveci Mehmet Tezcan ve Sinan Varol'un üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, bu sanıklar hakkındaki dosyanın bu dava dosyasından ayrılmasına hükmetti.Tutuklu sanıklar Yılmaz Şimşek Menderes Demirci ve Fatih Getir'in savunmalarının alındığı, tutukluluktaki geçirdikleri süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar veren heyet, sanıklara elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. 41 tutuksuz sanık hakkında adli kontrol şartının devamına karar veren heyet, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun, terör örgütünün sözde Türkiye imamı olan şüpheli Mustafa Özcan , FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu gibi örgütün üst düzey isimlerinin bulunduğu firari 34 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına da hükmedildi. Şirket hesaplarına yönelik bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren heyet, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. 39 sanık hakkında ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istenildi.

- İstanbul