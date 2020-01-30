Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında karar - Son Dakika
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Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında karar

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'de yöneticilik ve üst düzey görevler yapan 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'de yöneticilik ve üst düzey görevler yapan 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, 3 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Sanıklardan biri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken, müşteki Kaynak Holding avukatı da salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ve avukatları ise beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Sinan Varol'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapse çarptırırken, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan sanığın beraatine hükmetti.

Heyet, sanıklardan Mehmet Tezcan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 10 yıl hapsine hükmederken, bu sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraatine karar verdi.

Sanık Ali Ayhan Çetintaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapsini kararlaştıran heyet, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.

Sanıklardan Hasan Kahveci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, 4 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak Holding, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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