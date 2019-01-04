Son Dakika Haberleri: Kaynak Holding Yöneticilerinin Yargılandığı Davada 10 Tahliye

Kaynak Holding Yöneticilerinin Yargılandığı Davada 10 Tahliye

25 dakika önce

Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHAFETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 34'ü firari, 19'u tutuklu 85 sanıklı davada 10 sanığın tahliyesine karar verildi.

Kaynak Holding Yöneticilerinin Yargılandığı Davada 10 Tahliye, System.String[]
Haber: Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 34'ü firari, 19'u tutuklu 85 sanıklı davada 10 sanığın tahliyesine karar verildi. 

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya 16 tutuklu sanık getirildi. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. İki gün süren duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık beyanlarına karşı sanıklar da savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yusuf, Cemalettin Arslan, Çağatay Karadeniz, Harun Akgül, Hüseyin Yüksel, İhsan Erbey, Kadir Karakoç, Kürşat Yüce, Süleyman Tetik ve Yücel Bilginoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Birol Karadaş'ın dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, duruşmayı 25 Mart tarihine bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:10 Kaynak: DHA

İstanbul, Kaynak Holding, Güncel
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