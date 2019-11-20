Son Dakika Haberleri: Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı
Son Dakika 3. Sayfa Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı - Son Dakika

Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı

7 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar yol boyunda bulunan çam ağaçlarını yaktı.

Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar yol boyunda bulunan çam ağaçlarını yaktı. Trafiğin kapatıldığı yol üzerindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Yangın göl yolu üzerinde bir işyerinin önünde meydana geldi. Örnekköy kavşağı yakınlarındaki bir işyerinde demir parmaklıklara kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar çam ağaçlarını tutuşturdu. Bir anda büyüyen yangın yol güzergahı üzerindeki çam ağaçlarını da tutuşturdu. Yoldan geçenler ve yakın bölgedeki trafik ekibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yol güzergahı üzerindeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle trafik ekipleri göl yolunu trafiğe kapattı. - BURSA

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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